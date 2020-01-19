TANAP’ta BP’nin isteği üzerine değişikliğe gidiliyor

Azerbaycan gazını Türkiye ve Avrupa’ya taşıyan TANAP’ın ortaklarından İngiliz petrol devi BP’nin isteğiyle anlaşmada değişikliğe gidiliyor.

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin (TANAP) Türkiye-Yunanistan sınırındaki Avrupa bağlantı noktasının geçen ay açılışının yapılmasının ardından Meclis'te önemli bir yasa değişikliği gündeme geldi.

Cumhuriyet'ten Hüseyin Hayatsever'in haberine göre, Meclis Dışişleri Komisyonu’nun bu hafta yapılan son toplantısında TANAP Anlaşması’nda değişikliğin onaylanmasına ilişkin bir yasa teklifi kabul edildi. Teklifle Türkiye, TANAP’ın konsorsiyum üyesi olan BOTAŞ’ın hesaplarına ve mal varlıklarına yönelik bir tahkim kararına ilişkin dokunulmazlık iddiasından feragat etmeyi kabul etti. Böylece olası bir tahkim kararında oluşacak zararı BOTAŞ da üstlenecek.

Teklif üzerinde Meclis Dışişleri Komisyonu’nda yapılan görüşmelerde, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, değişikliğin BP’nin talebiyle yapıldığını doğrulayarak "Bütün taraflar arasında, TANAP, BOTAŞ ve BP arasında, daha sonra ilave olacak uluslararası şirketlerin de haklarının korunması anlamında, onlara da bir güvence sağlanması noktasında, projenin dengeli bir hukuki altyapısının oluşması noktasında bu değişiklik ihtiyacı hasıl olmuştur" dedi.

Bakan Yardımcısı Kıran, BP’nin TANAP’tan çekileceği haberleriyle ilgili olarak ise "BP’nin anlaşmadan çekileceğine dair haberlerle ilgili bize intikal etmiş herhangi bir konu hiçbir zaman olmadı" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürü Halil İbrahim Dere de olası bir tahkim davasına ilişkin, "Eğer karşı taraf davayı kazanırsa, BOTAŞ’ın bir devlet şirketi olduğu, dolayısıyla tüm mallarının kamu malı sayıldığı, dolayısıyla haczedilemeyeceğine yönelik bir iddia, ticari olarak projeye girmiş iki taraf arasında bir uyumsuzluk oluşturacaktır. Bu, algılanan bu riskin bertarafı amacıyla yapılmış bir düzenlemedir" diye konuştu.

Komisyonda kabul edilen TANAP Anlaşması’nda yapılan bu değişikliğin yakın zamanda Meclis Genel Kurulu’nda görüşülerek yürürlüğe girmesi bekleniyor.