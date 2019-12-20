Tamince’nin otelindeki sır ölüm yeniden gündemde

Rabia Naz Vatan ve şüpheli çocuk ölümlerini araştıran TBMM Komisyonu üyesi CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, 8 aylık Ali Emir bebeğin hastanede ölümü, 10 yaşındaki Volkan Beyhan'ın parkta oynarken hayatını kaybetmesi ve Burak Oğraş'ın Fettah Tamince'ye ait 5 yıldızlı oteldeki ölümünün araştırılmasını istedi.
Sözcü'de yer alan habere göre, 2011 yılında Antalya'daki Rixos Lares Hotel'de staj yapan 16 yaşındaki Burak Oğraş dövülüp çatıdan aşağı atılmış, cesedi de içinde su olmayan boş havuzda bulunmuştu.
Aydınlatılamayan olayda dönemin Antalya Emniyet Müdürü Ali Yılmaz 'FETÖ'den 15 yıl hapis istemiyle yargılanıyor. Yılmaz, olaydan bir yıl sonra aynı otelin yöneticisi olmuştu. Olayı araştıran Asayiş Şube Müdürü ile Cinayet Masası amiri de 'FETÖ'den ihraç edilmişti.