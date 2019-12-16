Tam 46 kez şikayet etti, hiçbir işlem yapılmadı: Ailemin de, benim de can güvenliğimiz yok

3 yıl önce ayrıldığı eski eşi tarafından sürekli tehdit edilen ve şiddete maruz kalan Zeliha Erdemir'in 46 kez şikayette bulunduğu ortaya çıktı. 2011’den beri bana sistematik olarak fiziksel şiddet, hakaret ve tehdite uğradığını belirten Erdemir, 'Çocuğumun da ailemin de, benim de can güvenliğimiz yok. Her ay düzenli olarak koruma tedbiri alabilmek için adliye koridorlarında sürünmekten yoruldum. Benim sesimi ölmeden önce duyun. Yardım istiyorum' dedi.

Didim’de ailesiyle yaşıyan 32 yaşındaki Zeliha Erdemir, 2016 yılında boşandığı eski eşinden yıllardır şiddet görmeye devam ettiğini söyledi. Savcılığa giderek yüzlerce kez şikâyette bulunduğunu anlatan Erdemir, en son sosyal medyadan sesini duyurmaya çalıştı. Bir çocuk annesi Erdemir, "Sesimi ölmeden önce duyun. Ölmek istemiyorum. Adliye koridorlarında sürünmekten yoruldum. Çalışıp çocuğuma bakabilmek istiyorum" dedi.

TEHDİTLER YÜZÜNDEN İŞİNDEN OLDU

Cumhuriyet'ten Halil Köse'nin haberine göre, Erdemir’in şiddet öyküsü 2011 yılına uzanıyor. Evlendikleri andan beri hatta hamileyken bile şiddet gördü. Cem Kara’dan bin bir güçlükle boşandığında oğlu üç buçuk yaşındaydı. Kara, görüşme bahanesiyle aldığı çocuğu kaçırdı, Erdemir 58 gün oğlunu aradı. Bu sürede yaklaşık iki ay tutuklu kalan Kara, kefaletle kurtuldu. Yıllardır Erdemir’i tehdit eden ve son 25 Kasım’da çocuğun okulunun önünde yoluna çıkan Kara için mahkeme, 5 Aralık’ta, üç ay boyunca Erdemir’e ve çocuğa yaklaşmasını yasakladı. Muhasebecilik yapan Erdemir, Kara’nın tehditleri yüzünden geçen hafta işinden de çıkarıldı.

'TOPUKLU GİYME KAÇAMAZSIN'

Erdemir, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Çocuğumun da ailemin de, benim de can güvenliğimiz yok. 2011’den beri bana sistematik olarak fiziksel şiddet, hakaret ve tehditlerde bulunuyor. Didim Adliyesi’nde 46 şikâyetime soruşturma açıldı ve herhangi bir sonuç alamadık. 2016’dan beri süren şiddet davam var. Hayatım altüst.

En son çocuğumun okulununun önünde arabamın içindeyken arabam yumruklanarak ölüm tehditleri aldım. Adalet Bakanı’na sesleniyorum. Her ay düzenli olarak koruma tedbiri alabilmek için adliye koridorlarında sürünmekten yoruldum. Benim sesimi ölmeden önce duyun. Yardım istiyorum. Özgecan gibi ve Emine Bulut gibi olmak istemiyorum. Oğlum ilkokula gidiyor, pedagog yardımı alıyor. Evden çıkarken bana ‘Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın’ diyor. Girdiğim işlerden tehditler yüzünden çıkmak zorunda kalıyorum. Kimse sorumluluk almak istemiyor. Lütfen Sesimi duyun."

'ÖLDÜRÜCEM DİYORUM UZAKLAŞTIRMA VERİYOR'

Cem Kara, Facebook’tan açık açık tehditlerine devam ediyor. Tedbir kararı veren yargıçlara, Erdemir’in avukatına küfür ediyor. Yargı sistemiyle dalga bile geçebiliyor: "Ülkenin adaletine gel, öldürücem diyorum uzaklaştırma veriyor. Adalet devletin temeli ise bu ülkenin temelini s...im" diye yazabiliyor.

Erdemir’in mahkemeye dilekçe vermesi üzerine yaptığı bir paylaşım şöyle: "Adalet onu koruyacak sanıyor. Ben öldürücem, kanun ondan sonra işlem yapacak. Bunu unutma k....n doğurduğu, umumi o..."

Uzaklaştırma kararı üzerine yazdıklarından bazıları: "Kendi adaletimi uygularım ve sen benimsin öleceksin...", "Zeliha Erdemir seni öldürücem." "Küfür ettim diye T tipinde yatırdınız o... Zeliha Erdemir’i öldürünce napacama alıştım...."