Talan edilen Dipsiz Göl’de su tutacak mı?

Gümüşhane’de define arama gerekçesiyle yok edilen 12 bin yıllık krater gölü Dipsiz Göl’e su verilmeye başlandı.
Suyu boşaltıldıktan sonra yapılan “define kazısı” sonrasında toprak doldurularak kapatılan bölgedeki dayanıksız toprak çıkarıldı. Yerine suya dayanıklı kireçli ve killi toprak döküldüğü belirtilen alana yandaki dereden su verilmeye başlandı. Suyun alanda kalıp kalmayacağınınsa gözleneceği belirtiliyor.
Öte yandan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) eski öğretim üyesi, jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş daha önce yaptığı açıklamada toprak doldurulup, yok edilen Dipsiz Göl'ün talana uğradığını belirterek "Özellikleri artık kayboldu. Bundan sonra orada yapılacak göl, doğal değil, yapay göl olacaktır. 'Dipsiz Göl, su tutar mı, tutmaz mı?' sorusu ise tamamen şans" demişti.