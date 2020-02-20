Taksim'deki çadır sökülüyor

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı'nın Taksim Meydanı'ndaki Dijital Gösterim çadırı koruma kurulunun kararı sonrası sökülmeye başlandı.

İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin Taksim Meydanı'nda açtığı sergi platformunu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Taksim Meydanı'ndaki Dijital Gösterim çadırının kaldırılmasına karar verdi.

SÖKÜLMESİNE BAŞLANDI

Karar üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Taksim Meydanı'ndaki Dijital Gösterim çadırının sökülmesine dün akşam başlandı.

Yine kaldırılmasına karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'ye ait Taksim Geçici Sergi Platformu'nda ise müzikal bir konser veriliyor.