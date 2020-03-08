Taksim bariyerlerle kapatıldı

Kadınlar Taksim'de bir araya gelmek üzere çağrı yaparken, meydan demir bariyerlerle çevrildi.

18'incisi düzenlenecek Feminist Gece Yürüyüşü öncesi Taksim'e çağrı yapılırken, meydan demir bariyerlerle çevrildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında Özlem Gürses'in "İstanbul'da 8 Mart'ta kadın yürüyüşüne katılmak, gönlümce bağırmak, şarkı söylemek, dövizler taşımak istiyorum, özgür müyüm?" sorusuna "İstiklal Caddesi'nde yapamazsınız, onun dışında istediğiniz her yerde yapabilirsiniz" yanıtını vermişti.

Soylu, "İstiklal Caddesi'nde böyle bir şey yapmıyoruz, ülkelerin buna hakları var. Yenikapı'dan Kadıköy'e her yerde yapabilirsiniz. Bir tek İstiklal Caddesi bundan muaf tutuluyor" diye konuşmuştu.