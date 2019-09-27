Takipsizlik: 31 Mart'ta seçimi etkileyecek usulsüzlük yok

Başsavcılık İstanbul'da 31 Mart yerel seçimlerinin iptal edilmesine neden olan iddialarla ilgili soruşturmada 17 kişi hakkında takipsizlik kararı verdi. Kararda seçim sonucunu etkileyecek ölçüde usulsüzlük bulunmadığının anlaşıldığı kaydedildi.

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Anadolu Yakasındaki 11 ilçede “kanun hükümlerine aykırı olarak sandık kurulu görevlendirmeleri yapıldığı” iddiasının ardından, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yaptığı suç duyurusu üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sonucu savcılık takipsizlik kararı verdi.

Sözcü’den Sevgim Begüm Yavuz’un haberine göre hazırlanan takipsizlik kararında, “Yüksek Seçim Kurulu kararıyla sonuca etkili sayıdaki sandık kurulu başkanlarının ilgili kanun hükümlerine aykırı olarak görevlendirildiği ve kanuna aykırı şekilde oluşan sandık kurullarının yaptığı iş ve işlemlerine itibar edilmesine mümkün olmadığı” gerekçe gösterilerek 31 Mart seçimlerinin iptal edildiği belirtildi.

YSK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Kararda, kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini yapan seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulması üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı. Soruşturma kapsamında öncelikle ilçe seçim kurullarına müzekkere yazılarak sandıklarda görev alan tüm kişiler ile sandık başkanı ve üyelerinin atanması işlemlerinde görev alan memurların kimlik bilgileri, sandık kurullarının oluşumu için mülki idare amirliklerince gönderilen listeleri ve sandıklarda seçim sonuçlarına yapılan itirazları ile itirazlar üzerine verilen kararların temin edildiği vurgulandı.

11 İLÇEDE 118 SANDIKTA KANUNA AYKIRI GÖREVLENDİRME

Kararda; Ataşehir, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde toplam 118 sandıkta YSK'nın seçimin iptaline ilişkin kararına konu aykırı görevlendirme yapıldığı kaydedildi.

SAYI YETERSİZ GELİNCE EK LİSTE İSTENMİŞ

Maltepe İlçe Seçim Kurulunda görevli seçim müdürü E.K. savcılıkta verdiği ifadede, Maltepe'de yaklaşık 1093 sandık kurulduğunu belirterek, tüm işlemlerin sandık kurulu başkanının gözetim ve denetiminde yapıldığını söyledi. Sandıklarda görevlendirme için mülki amirlikten yaklaşık 3216 kişilik liste geldiğini, bu sayının ihtiyacı karşılamadığını belirten E.K., İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca SGK, İGDAŞ, TÜİK, Sağlık Bakanlığı,Vergi Dairesi ve Anadolu Adliyesinden ek liste istendiğini anlattı. Boşluğun bu listelerden tamamlanmaya çalışıldığını söyleyerek, mazeretleri kabul edilenlerin yerine de gönüllü başvuru yapanların görevlendirildiğini ifade etti.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Diğer ilçe seçim kurulu müdürleri de mülki amirliklerden gelen listelerin yetersiz kalması sebebiyle başkalarını görevlendirdiklerini, usulsüzlük yaptıkları yönündeki suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

‘SUÇ TEŞKİL ETTİĞİ ŞEKLİNDE BİR SONUCA VARILAMAYACAĞI…'

Seçim hukukuna özgü prensiplerin maddi gerçeğe göre hüküm ifade edecek olan ceza hukukuna konu uyuşmazlıkları doğrudan bağlamayacağının kaydedildiği takipsizlik kararında, “Kanuni prensiplere aykırı işlem yapılmış olduğu gerekçesiyle seçimin iptal edilmesinden aynı işlemlerin suç teşkil ettiği şeklinde bir sonuca varılamayacağı anlaşılmıştır” denildi.

‘KANUNA AYKIRI GÖREVLENDİRME VAR AMA SONUCU ETKİLEMİYOR' DENİLDİ

31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline neden olan hukuka aykırı eylemlerin soruşturmaya konu edildiğinin kaydedildiği takipsizlik kararında şu ifadelere yer verildi: “Cumhuriyet Başsavcılığımız yetki alanında kurulu olup kanuna aykırı görevlendirme yapılan sandık sayısının genel sandık sayısına oranının düşüklüğü, kanuna aykırı görevlendirme yapılan sandıklar bünyesinde gerçekleşen işlemlerde seçim sonucunu etkileyecek ölçüde usulsüzlük bulunmaması, kanuna aykırı görevlendirilen kişilerin şüpheliler ile herhangi bir bağının olduğuna dair somut bir tespitin yokluğu, mülki amirliklerce gönderilen personel listelerinin ihtiyacı karşılamaması, şüphelilerin suç kastıyla hareket ettiklerine dair kamu davası açılmasını gerektirecek yeterlilikte delil bulunmadığı anlaşılmıştır.”

Takipsizlik kararında, 10'u ilçe seçim kurulu müdürü ile 7'si sandık kurulu üyesi olan şüpheliler hakkında, "kovuşturma yapılmasına yer olmadığına" ilişkin karar verildiği belirtildi.