Takan, Bahçeli’yi gömdü: MHP’nin başına AKP’li bakan düşünülüyor

Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan dünkü yazısında Devlet Bahçeli’den sonra MHP’nin başına AKP’li bir bakanın geçmesinin gündemde olduğu, Bahçeli’nin de buna sıcak baktığı iddiasını ortaya attı.

Korkusuz gazetesinde dün yayımlanan yazısında Ahmet Takan, MHP lideri Devlet Bahçeli’den sonra partisinin başına AKP’li bir bakanın geçmesinin gündemde olduğu iddiasını ortaya attı.

Abdullah Gül’ün eski danışmanı Takan “Devlet Bahçeli’den sonra MHP’nin başında AKP’li bir bakanı görürseniz şaşırmayın” diye yazdı. Takan ayrıca Erdoğan’ın kabine içinden bir isme de yeni parti kurması için hazırlık yaptırdığı iddiasını köşesine taşıdı.

Takan’ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

“Erdoğan’a çok yakın bir kaynaktan dinlediğim iki iddiayı ileteyim: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın kuracakları partilere karşı, Erdoğan ‘öyle göründüğü gibi sessiz sedasız bir kenarda oturup gelişmeleri izlemiyor’muş…

Birincisi; Erdoğan kabine içinde çok güvendiği bir isme yeni parti kurması için hazırlık yaptırmış. ‘Sayın Bakan’, ‘her şey hazır vaziyette’ Erdoğan’dan gelecek ‘harekete geç’ talimatını bekliyormuş.

İkinci iddia daha da sürpriz; Erdoğan, Devlet Bahçeli’nin sağlık sebeplerinden dolayı siyaseti bırakma ihtimaline karşı da önlemini almış. Kabine içinde kendisinin çok güvendiği Devlet Bahçeli’nin de çok takdir edip sevdiği bir ismi MHP Genel Başkanlığı için düşünüyormuş.

Hatta kaynağım akıllara durgunluk verecek bu iddiasını daha da ileri taşıdı; ‘Sayın Bahçeli’nin sayın Bakan’a olan sevgisi kamuoyunun bildiği bir gerçek. Reis, bu görüşünü Devlet Bey’e açtı. Karşılığında da olumlu sinyal aldı. Sayın Bakan’ı bir gün MHP’nin başında görürseniz hiç şaşırmayın.’”

