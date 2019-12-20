TAI'de yıllar sonra gelen mobbing itirafı

Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü görevinden ayrılmasının ardından 2016’da TUSAŞ / TAI Genel Müdürlüğü’ne atanan Temel Kotil, kurumun deneyimli birçok ismini tasfiye etmiş, yerine hiçbir deneyimi olmayan birçok ismi yönetici yapmıştı.

TAI'de yaşanan baskıları ve tasfiyeleri soL gündeme getirmiş, kurumun eski çalışanları yaşananları ayrıntılarıyla anlatmıştı.

Kurum içinde Kotil’in yaptığı atamalar ve tasfiyelerin yarattığı sorunlar, Kotil’in işçilere gönderdiği yeni yıl kutlama mesajına da yansıdı.

Kotil'in yeni yıl mesajında, “Üzülerek belirtmeliyim ki son zamanlarda birçok çalışanımız kendini iyi hissetmiyor. Mobbing diye nitelendirdiğimiz psikolojik bezdirme taktikleri bütün şirketlerin sonunu getirir” ifadesi yer aldı.

Kotil, mesajında, bazı TUSAŞ çalışanlarının diğer çalışanlara “Beni şirkete genel müdür aldı, kim olduğumu biliyor musun?” dediğini de kabul etti.

KOTİL BAŞ SORUMLU

Mesajında işçilerin yanında olduğunu söyleyen Kotil, TAI'de yaşanan sorunların baş sorumlusu olarak görülüyor.

Eski TAI çalışanı, soL'a yaptığı açıklamada Kotil'in uygulamalarını şu sözlerle anlatmıştı:

Özellikle yeni genel müdür Temel Kotil'in gelmesiyle beraber yaşanan tasfiye süreci son dönemde çok hızlanmış durumda. Konumları idari kadroda genel müdürün altında gelen başkanların büyük çoğunluğu atılmış durumda. Bu tasfiye kurumun tüm kademelerinde yaşandığı için TAI adeta hallaç pamuğu gibi atılmış durumda. Atılanların yerine gelenlerin ise hangi yolun yolcusu olduğu çok açık çok net şekilde belli.

Çalışanlar arasında maaş makası gittikçe açılmış durumda. Yeni yönetimin adamı olarak alınanlar özel haklarla ve fahiş maaşlarla işe alınıyor. Eskiden özellikle ODTÜ mezunu mühendislerin tercih edildiği kurumda artık ODTÜ mezunları mülakata bile çağrılmıyor.

Amiriyle herhangi bir sorun yaşamış olan, hakkını arayan veya "yaşam tarzı" uygunsuz görülenler kapının önüne konuluyor. Her türlü kanuni hakkı verilmesine rağmen neredeyse bütün ömrünü kuruma vakfetmiş kişilerin aşağılanırcasına kapanın önüne konması çok can sıkıcı. İşten çıkartma sürecinde tek söylenen şey ise "Yönetim Kurulu kararıyla iş akdinize tek taraflı sona erdirilmiştir" ibaresi. Kurum içinde çatlak ses istenmiyor ve olağanüstü bir mobbing başlamış durumda. Zorla kutlanan 15 Temmuz yıldönümünden sonra bazıları işten atılırım korkusuyla Cuma namazına bile başlamış durumda. Özellikle çalışanların sosyal medya hesapları sürekli olarak denetim altında.