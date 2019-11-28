Tahir Elçi öldürülüşünün 4. yılında anılıyor

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi öldürülüşünün 4. yılında 25 baro başkanının katılımıyla Dört Ayaklı Minare’ye düzenlenen yürüyüşle anıldı. Ankara'da adliye önünde Elçi’yi anmak isteyen avukatlara polis müdahale etti.

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, öldürülüşünün 4’üncü yılında 25 baro başkanının katılımıyla Diyarbakır Adliyesi’nden Dört Ayaklı Minare’ye düzenlenen yürüyüşle anıldı. Anmada konuşan Elçi’nin eşi Türkan Elçi, “Ölümünün, tesadüfi bir ölüm olduğuna inandırmak istiyorlar bizi. Oysa biliyoruz ki katiller elini kolunu sallayarak yürüyor taş sokağımızda” dedi.

Diyarbakır Barosu ve Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı tarafından düzenlenen anma için Diyarbakır Adliyesi önünde toplanan yüzlerce avukat, Dört Ayaklı Minare’ye yürüyerek saat 10.53’te basın açıklaması yaptı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre yürüyüş ve açıklamaya, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Berdan Öztürk, CHP Milletvekilli Sezgin Tanrıkulu, HDP milletvekilleri Ebru Günay, Saliha Aydeniz ve Meral Danış Beştaş, Ankara, Bursa, Aydın, Antalya ve bölge barolarından oluşan 25 baro başkanı katıldı.

“Em te ji bîr nakin-Seni unutmayacağız” yazılı pankartın açıldığı yürüyüş boyunca “Tahir Elçi Ölümsüzdür” ve “Tahir burada katiller nerde” sloganları atıldı.

Dört Ayaklı Minare’nin önünde bir dakikalık saygı duruşundan sonra Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın yaptığı açıklamada, Elçi’nin Dört Ayaklı Minare’nin altında 4 yıl önce öldürüldüğünü hatırlattı. Elçi’nin savaş karşıtlığı ve barışseverliğiyle yaşatılacağını vurgulayan Aydın, ülkede insan haklarının giderek daha kötü olduğunu, failli meçhul cinayetlerin idare ve yargı işbirliğiyle örtbas edilmeye çalışıldığını, Elçi’nin hayali olan barışın esamesinin dahi okunmadığını ifade etti.

Aydın’ın ardından bir konuşma yapan Elçi’nin eşi Türkan Elçi, “Sonsuza dek yerde yatanın ölümünün, tesadüfi bir ölüm olduğuna inandırmak istiyorlar bizi. Oysa biliyoruz ki günbegün hukukun hükmü azalıyor, hak gölgeleniyor, katiller elini kolunu sallayarak yürüyor taş sokağımızda” dedi.

Anma programı, Dört Ayaklı Minareye bırakılan karanfillerle son buldu.

ANKARA ADLİYESİ ÖNÜNDEKİ ANMAYA POLİS MÜDAHALESİ

Ankara Adliyesi önünde Tahir Elçi için açıklama yapmak isteyen avukatlar, “vatandaşların adliyeye girmesini engelliyorsunuz” gerekçesiyle polislerce darp edildi.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), İnsan Hakları Derneği (İHD), Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) ve Toplumsal Hukuk üyesi avukatlar, 4 yıl önce Diyarbakır’da öldürülen Diyarbakır Barosu eski başkanı Tahir Elçi için Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yapmak istedi. Adliyenin B kapısında bir araya gelen avukatlar, polisler tarafından “Valilik talimatı” ve “vatandaşların adliyeye girmesini engelliyorsunuz” gerekçesiyle engellendi.

Açıklama yapmakta ısrar eden avukatlar hazırladıkları basın açıklaması metnini okumaya başladığı sırada polisin müdahalesine maruz kaldı. Polislerin kalkanlarla müdahalede bulunduğu avukatlar darp edildi. Avukatların hazırladığı üzerinde Kürtçe “Em te ji bîr nakin”, Türkçe “Seni unutmayacağız” yazılı pankart da yine polisler tarafından yırtılarak çöpe atıldı. Saldırıya tepki gösteren avukatlar adliye içerisinde “Tahir Elçi ölümsüzdür”, “Hepimiz Elçi’yiz, öldürmekle bitmeyiz” sloganları atarak yürüdü. Anma, Adliye içinde Ankara Barosu’na ait olan odada devam etti.