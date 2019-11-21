Tacizci öğretmenin cezası belli oldu!

Avukat Müjde Tozbey Erden sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Van'ın Gürpınar ilçesindeki bir yurtta erkek öğrencilere tacizde bulunan öğretmenin ceza aldığını açıkladı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde Hayrettin K. isimli Türkçe öğretmeninin onlarca çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkmıştı. Hayrettin K. isimli şahsın bu sapkınlığından şüphelenildiği için 6 kere okul yeri değiştirildi.

En son Van'daki okulda okul müdürü şüphelenince durumu savcılığa bildirdi ve öğretmenin, öğrencileri istismar ettiği ortaya çıkmıştı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMADA BULUNMUŞTU

Van Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "22 Mayıs 2017 tarihinde Gürpınar ilçesinde yatılı okuyan erkek öğrencilerin öğretmenleri tarafından cinsel istismara uğraması iddiasına ilişkin kamuoyuna da yansıyan olayda, Gürpınar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 22 Mayıs'ta Van ili Gürpınar ilçesine bağlı Yatılı Bölge Ortaokulu'nda okuyan 2 öğrencinin öğretmenlerine müracaat ederek aynı okulda 2017 yılı mart ayında Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Hayrettin K.'nın kendilerini taciz ettiklerini beyan etmeleri üzerine, olayla ilgili Gürpınar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca derhal soruşturmaya başlanılmış olup tacize mağdur kalan erkek çocukların Çocuk İzleme Merkezi'nde alınan ifadelerine müteakiben, şüpheli H.K., hakkında alınan arama kararına istinaden, 23 Mayıs tarihinde ikametinde arama yapılarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Hayrettin K., 24 Mayıs'ta Gürpınar Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle Gürpınar Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilerek hakimlikçe tutuklanmasına karar verilmiştir. Bahse konu olay hakkında, soruşturmanın titizlikle ve çok yönlü olarak devam etmekte olduğu kamuoyunun bilgilerine saygı ile duyurulur" denilmişti.

58 YIL 9 AY HAPİS CEZASI

Avukat Müjde Tozbey Erden, sosyal medya hesabından dava ile ilgili açıklamada bulundu. Tozbey "68 yıl 9 ay hapis cezası... Cinsel istismara uğrayan küçük erkek çocuklarının ailelerinin şikayetlerini utanıp geri çekmemeleri için 2016’da kar kış demeden ve korkuma yenik düşmeden Doğu Anadolu’nun köylerinde dolaşmış mücadele etmiştim. İstismarcı öğretmene sonunda ceza verildi" paylaşımında bulundu.