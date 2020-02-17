Taciz iddiasıyla gündeme gelmişti: Flo'da hastalanma hakkınız da yok

Daha önce çalışanlara taciz iddiasıyla da gündeme gelen Flo'da, bu kez de sağlık raporu aldığı için bir işçiyi işten attığı iddiasıyla gündemde.

Flo’nun Beyoğlu şubesinde çalışırken performans düşüklüğü gerekçesiyle işten çıkarılan bir çalışan Patronların Ensesindeyiz’e ulaşarak yaşadıklarını anlattı. Flo Beyoğlu mağazası daha önce de emek düşmanlığı ve taciz iddialarıyla gündeme gelmişti.

Çalıştığı süre boyunca performansına dair hiçbir uyarı almadığını, performansının iyi olduğunu fakat altı ayın sonunda bir anda performans düşüklüğü sebebiyle işten çıkarıldığını ifade eden eski çalışan asıl sebebin aldığı sağlık raporu olabileceğini söyledi. Hastalığı sebebiyle toplamda dört gün sağlık raporu alan eski çalışan, yöneticilerinin rapor sebebiyle kendisine zorluk çıkardıklarını, laf soktuklarını ve raporu gerekçe gösteremedikleri için performans düşüklüğü gerekçesini öne sürdüklerini iddia etti.

Mesai saatlerinin gece 01.00’a kadar devam ettiğini fakat kendilerine imzalatılan imza kağıtlarında kapanışın 22.00 gösterildiğini, bir arkadaşının kapanışı 22.00 yazmadığı için uyarı aldığını ifade etti.

Aynı zamanda çoğu kez mağazayı kapattıktan sonra da mesai yaptıklarını fakat bu mesainin fazla mesai sayılmadığını, yani ücretini alamadıklarını dile getirdi. Her katında yönetici olan mağazada, yöneticilerin çalışanlara devamlı mobbing uyguladığını, müşterilerin çalışanlara yaptıkları saygısızlıklara karşı ise asla çalışanları korumadıklarını söyledi. Bir toplantıya katılmadığı için iş arkadaşının satıştan depoya gönderildiğini ve genelde memnun kalmadıkları çalışanların yerini değiştirip, mobbing yaparak işten çıkarmaya zorladıklarını dile getirdi.

Eski Flo çalışanı aynı zamanda Flo’da hala çalışmakta olan arkadaşlarını Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşıp yaşadıkları hak gasplarını ihbar etmeye çağırdı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

Facebook: https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz

Twitter: https://twitter.com/pensendeyiz

E-posta: [email protected]