Suudi patrondan Hüseyin Aygün'ün 5 yıl önceki paylaşımına dava

ABD’deki 11 Eylül saldırıları sonrasında BM Güvenlik Konseyi’nin 'terörü finanse edenler' listesine giren Suudi işadamı Yassen Abdullah el Kadı, eski CHP milletvekili Hüseyin Aygün’ün kendisiyle ilgili bir paylaşımı nedeniyle 100 bin TL’lik tazminat davası açma talebiyle İstanbul Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dilekçe sundu.

ABD’deki 11 Eylül saldırıları sonrasında BM Güvenlik Konseyi’nin “terörü finanse edenler” listesine giren ve 17-25 Aralık operasyonunun kilit isimlerinden olan Suudi işadamı Yassen Abdullah el Kadı, eski CHP milletvekili Hüseyin Aygün’e 100 bin TL’lik tazminat davası açma talebiyle İstanbul Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dilekçe sundu.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, Aygün'ün söz konusu “2007’de terörist el Kadı’yı soruşturan Maliye Müfettişi Hamza Kaçar’ı görevden alan adam, el Kadı soruşturmasının üzerini örtmüş” paylaşımı nedeniyle, Yassen Abdullah el Kadı’nın avukatı “Müvekkilinin kişilik haklarının zedelendiğini” öne sürdü.

5 YIL ÖNCEKİ PAYLAŞIM

Üzerinden 5 yıl geçen paylaşımla ilgili şikayet dilekçesinde Aygün’ün sosyal medya üzerinden Yassen Abdullah el Kadı’yı doğrudan hedef alarak terörist yakıştırması yaptığı, bu nedenle kişilik haklarına alenen saldırıda bulunduğu ve paylaşımındaki ifadelerin eleştiri sınırını aştığı iddia edildi.

'TERÖRİSTLER LİSTESİNE ALINDI'

Habere göre, Hüseyin Aygün de Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi kanalıyla İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Başkanlığı’na bir cevap dilekçesi sundu. Aygün’ün dilekçesinde, yapılan paylaşımın kanaatten ibaret olduğu, hakaret ve küçük düşürücü ifade içermediği belirtildi.

Dava talebinin esastan reddedilmesini istenen dilekçede şunlar yer aldı:

“Davacı Yassen Abdullah el Kadı, Birleşmiş Milletler (BM) Hazine Bakanlığı tarafından 12 Ekim 2001 tarihinde ise, ‘özel olarak belirlenmiş teröristler’ listesinde yer almıştır. 17 Ekim 2001’de ise BM Güvenlik Konseyi kararıyla, ‘Küresel teröristler listesine alınmıştır.’ 19 Ekim 2001’de ise AB konseyi davacı hakkında benzer bir karar almıştır.”