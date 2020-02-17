Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye: Libya'da istikrarsızlığa neden oluyor

Münih Güvenlik Konferansı’nın son gününde Berlin'deki Libya zirvesinin devamı niteliğinde düzenlenen konferansta Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Libya krizi konusunda Türkiye’yi eleştirdi.

Libya'daki son durumu değerlendirmek üzere 19 Ocak'ta Berlin'deki Libya Konferansı'na katılan ülkelerin dışişleri bakanları, 56. Münih Güvenlik Konferansı çerçevesindeki Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısı düzenledi.

Euronews'te yer alan habere göre, konferansta Türkiye’nin Libya’ya müdahalesine yönelik doğrudan bir eleştiri de geldi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, Libya’ya dış müdahalenin bir an önce son bulması çağrısı yaptı.

Konferans çerçevesinde Alman haber ajansı DPA’ya açıklama yapan bin Ferhan, "Şimdi de Türkiye tarafından Suriye’den gönderilen birlikler bölgeye geliyor. Tüm bunlar tabii ki durumun iyileşmesine hiçbir katkıda bulunmadığı gibi; daha da fazla istikrarsızlığa neden oluyor" dedi. Bin Ferhan, bunun bölgeye yapılan silah sevkiyatları için de geçerli olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, Libya’da gelecekte bir uluslararası barış misyonunun görev yapabileceğini ama henüz bu tür bir misyon için doğru zaman olmadığını belirtirken, bu fikrin "süreç doğru yönde gelişirse ve etkili olursa iyi bir fikir olabileceğini" de dile getirdi.

Önümüzdeki ay düzenlenecek bir sonraki toplantıya İtalya'nın ev sahipliği yapmasına karar verilmişti.