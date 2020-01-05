Suudi Arabistan'dan Libya tezkeresine kınama

Suudi Arabistan, Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararını kınadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan ve resmi haber ajansı SPA'dan yayınlanan açıklama ile mecliste onaylanan Libya’ya asker gönderme konulu tezkere kınandı.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Suudi Arabistan'ın "Türkiye'nin kararını reddettiği ve kınadığı" belirtildi.

Tezkerenin, Libya'nın ve bölgenin güvenlik ve istikrarına bir tehdit oluşturabileceğine ve gerilimi tırmandırabileceğine dikkat çeken bakanlık ayrıca "bir Arap ülkesinin içişlerine müdahalenin uluslararası hukukun ihlali olacağını"da vurguladı.

Açıklamada, "Türkiye'nin bu hamlesi, Libya'nın güvenlik ve istikrarı, aynı zamanda Arap ülkelerinin ve bölgenin güvenliği için tehdit oluşturuyor, zira uluslararası anlaşmaları ve ilkeleri açıkça ihlal eden bu karar, bir Arap ülkesinin iç işlerine karışmak anlamına geliyor" denildi.

Halife Hafter’in liderliğini yaptığı Libya Ulusal Ordusu, Türkiye’nin Libya’ya asker yollama kararı üzerine halkı "Türk askerlerine karşı silahlanma"ya çağırmıştı.