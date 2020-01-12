Suriye'ye drone gönderdiği iddia edilen şüpheli serbest bırakıldı

Adana'dan Suriye'deki El Kaide üyelerine drone gönderdiği iddia edilen şüpheli, ev hapsi tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bir şüphelinin El Kaide'nin Suriye'deki üyelerine drone gönderdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli C.D'yi Hatay'a göndermek istediği drone'la kargo firmasında gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelinin, Hatay'da bir adrese gönderdiği drone'un daha sonra kaçak yollardan Suriye'ye götürüldüğünün belirlendiği, bu yöntemle El Kaide üyelerine 4 drone gönderdiği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen C.D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından ev hapsi tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.