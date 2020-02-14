Suriye'nin 'Ermeni Soykırımı' kararına Türkiye'den açıklama

Suriye Parlamentosu'nun 'Osmanlı'nın Ermenilere uyguladığı soykırım suçunu' mahkum eden kararına ilişkin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 'başlı başına bir ibret vesikası' açıklamasında bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Suriye Parlamentosu'nun 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıma kararını "başlı başına bir ibret vesikası" olarak tanımladı.

Aksoy, söz konusu karara ilişkin bir soruya verdiği yazılı yanıtta, "Suriye rejimi parlamentosunda bugün alınan 1915 olaylarını sözde soykırım olarak tanıma kararı başlı başına bir ibret vesikasıdır. Kendi halkına yıllardır çoluk çocuk demeden her türlü katliamı uygulayan, milyonlarca kişiyi yerinden eden ve kimyasal silah kullanmadaki mahareti iyi bilinen bir rejimin ikiyüzlülüğünün fotoğrafıydı" açıklamasında bulundu.

"Esad yönetiminin neden olduğu insani dramın" devam ettiğini ve "tarihin en vahim felaketlerinden birinin Türkiye'nin sınırında yaşandığını" söyleyen Aksoy, "Bu mesnetsiz iddiaların uluslararası meşruiyetini kaybetmiş zalim bir rejim tarafından öne sürülmesi ise iddiaların arkasında yatan çarpık zihniyetin açık bir göstergesidir" değerlendirmesinde bulundu.

Suriye Parlamentosu Osmanlı'nın Ermenilere uyguladığı 'soykırım' suçunu mahkum eden kararı oybirliğiyle kabul etti.

Alınan kararla Suriye, Lübnan’ın ardından 'Ermeni Soykırımı'nı tanıyan ikinci Arap ülkesi oldu.