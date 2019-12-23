Suriyeli işçinin cansız bedenini yol kenarına bıraktılar

Adana'daki bir plastik fabrikasında çalışan Suriyeli işçi Mustafa El Recep'in cansız bedeni 17 Aralık'ta yol kenarında bulundu.

Olayla ilgili göz altına alınan dört kişi verdikleri ifadede; Suriyeli işçinin intihar ettiğini, patron ile konuştuklarını ve iş yerine zarar geleceğini düşündükleri için işçinin cansız bedenini yol kenarına bıraktıklarını söyledi.

Göz altına alınan dört kişiden ikisi tutuklandı. Tutuklananlardan Savaş İ.'nin fabrikanın sahibi olduğu belirtiliyor.

KALACAK YERİ YOKTU

Fabrikanın sahibi Savaş İ. verdiği ifade de , Mustafa El Recep'in iki hafta önce fabrikada işe başladığını ve kalacak yeri olmadığı için fabrikada kaldığını dile getirdi.