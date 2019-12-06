‘Suriye’deki un ve yem fabrikalarını kurmaya talibiz’

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, Suriye’de oluşturulması planlanan güvenli bölgedeki 'un ve yem fabrikalarını kurmaya talip olduklarını' söyledi.

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, Türkiye’nin değirmencilik konusunda dünyada lider olduğunu, dünyada 140’ın üzerinde ülkeye 2 milyar doların üzerinde ihracat yaptıklarını öne sürdü.

Birleşmiş Milletler’in (BM) Gaziantep’te düzenlediği bir toplantıya katıldığını belirten Demirtaşoğlu, Suriye'nin kuzeyinde kurulmak üzere "3 milyon insanın o bölgede beslenmesi için ihtiyaç duyduğu un ve yem fabrikalarına talibiz" diye konuştu.

Demirtaşoğlu, şöyle konuştu:

"Güvenli bölgede insanlar ne yapacak? Tarım yapacak. Değirmen fabrikası kuracaksınız ki ürettiği buğdayı öğütsün. Oradaki insanlar kendi buğdayını kendi üretecek, biz de değirmenleri kurarak kendi ununu üretmesini sağlayacağız. Böylelikle hiç kimseye ihtiyaç duymadan rejimin veya diğer ülkelerin kısıtlamasına maruz kalmadan ayakta durmalarını sağlayacağız. Orada kurulacak tüm değirmenlere talibiz. Bunun dışında yem fabrikaları da kurmak lazım. 3 milyon insanın o bölgede beslenmesi için ihtiyaç duyduğu un ve yem fabrikalarına talibiz."