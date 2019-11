Suriye'de TSK kontrolündeki bölgeye hava saldırısı

Dün akşam saatlerinde Halep'in kuzeydoğusunda yer alan ve TSK destekli grupların kontrolündeki El Bab ve Cerablus kenti yakınlarında kime ait olduğu henüz bilinmeyen savaş uçakları tarafından bir dizi saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

Yerel kaynakların aktardığına göre savaş uçakları, El Bab kırsalındaki El Emiriye, El Burc, Er Rai ve Tahrin kasabalarını hedef aldı.

Lübnan merkezli El Meyadin kanalı ise, bölgede 7 hava saldırısının gerçekleştirildiği bilgisini vererek, uçakların Cerablus ve El Bab yakınlarındaki petrol tesisleri ve tankerleri hedef aldığını bildirdi.

Suriyeli "muhalifler", saldırılardan Rusya'yı sorumlu tutarken, bazı yerel kaynaklar da ABD'nin IŞİD hücrelerini vurduğunu öne sürdü.



#Syria: oil facilities were also bombed (airstrikes) tonight in #Jarabulus countryside. Casualties reported among the workers. pic.twitter.com/bnT5M57Ah5

— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) November 25, 2019