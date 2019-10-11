Suriye: Türkiye'nin saldırısı aleni bir ihlal, başarısız olmaya mahkûm

Suriye Halk Meclisi, Türkiye’nin saldırısını kınadı; harekatın uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek tüm parlamentolara da harekatı kınama çağrısında bulundu.

Suriye Halk Meclisi, Türkiye’nin harekatı ile Suriye’nin birliğini, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güvence altına alan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını bariz bir şekilde çiğnediğini dile getirdi.

Suriye resmi haber ajansı SANA’da yer alan habere göre Meclis’ten yapılan açıklamada, “Geçmiş yıllarda Türk, Amerikan ve Siyonist rejimin planları nasıl başarısız olmuşsa bu saldırı da başarısız olmaya mahkûmdur, dünyada hiçbir güç Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin altını oymayı başaramayacak” denildi.

Suriye Halk Meclisi ayrıca "saldırıya tüm meşru araçlarla karşı koyacaklarını" belirtti ve tüm parlamentolara, bölgesel ve uluslararası örgütlere harekatı kınama çağrısında bulundu.