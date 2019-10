Suriye operasyonuna doğru: AKP macera arıyor

Türkiye Suriye'de adım adım yeni bir çıkmaza doğru sürükleniyor. BM'deki Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayan süreç, Pentagon'un açıklamaları ve SDG'nin çekilmeme kararı ile kritik bir aşamada. İşte bütün yönleriyle Suriye gelişmeleri...

Muhtemel Suriye operasyonu konusundaki tüm gelişmeleri, ulusal ve uluslararası açıklamaları derledik.

'OPERASYON HAZIRLIĞI İÇİNDEYİZ'

25 Eylül Çarşamba günü Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu programı çerçevesinde "Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Hayata Geçirilmesini Etkileyen Mega Eğilimler" konulu oturumda konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon hazırlığı içinde olunduğunu belirtmişti.

30 Eylül'de AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan MGK toplantısının bildirisinde 'Türkiye'nin Suriye'de Güvenli Bölge'nin hayata geçirilmesine ilişkin samimi gayretlerini daha da güçlendireceği' ifadesine yer verilmişti.

OYALAMA GECİKME OLURSA BİTER

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Akar’ın ABD Savunma Bakanı Esper’e Suriye’de ‘güvenli bölge’ye dair çalışmaların ‘oyalama, gecikme olursa biteceğini’ söylediği belirtildi.

4 Ekim Cuma günü Resmi gazetede yayımlanan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda uluslararası hukuksuzluklarına bir yenisini eklemiş Gaziantep Üniversitesi El-Bab, Azez ve Afrin'de fakülteler kuracağı ilan edilmişti.

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, ABD ile Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde oluşturmayı planladığı ‘güvenli bölge’nin istikrarsızlık ve kaos yaratacağını söyledi.

HAREKAT PLANLARIMIZI TAMAMLADIK

Tüm bu gelişmeleri ateşleyen açıklamayı, Erdoğan 5 Ekim'de Kızılcahamam'da yapılan AKP kampı açılışındaki konuşmasında yaptı. Erdoğan, olası Fırat'ın doğusu harekatına ilişkin 'Hazırlıklarımızı yaptık, harekat planlarımızı tamamladık. gereken talimatları verdik' dedi.

'CİDDİ ENDİŞELERE YOL AÇACAK'

Gün devam ederken Pentagon'dan olası Suriye müdahalesi ile ilgili açıklama geldi. Pentagon Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson, Türkiye’nin Rojava’ya yönelik tek taraflı olası bir operasyon gerçekleştirmesi durumunda, ABD tarafından ciddi endişelere yol açacağını söyledi. Ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, Atina ziyareti sırasında Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin yasa dışı ve kabul edilemez olduğunu söylemişti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Türkiye’nin, kendi güvenliğini Suriye’nin egemenliğini ihlal ederek sağlayamayacağı mesajını verdi.

'GÜVENLİ BÖLGE ŞART'

Dün akşam Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan basın açıklamasında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ABD Başkanı Donald Trump’ın arasında gerçekleşen telefon konuşmasına dair bilgiler yer aldı.

Açıklamada “ABD askeri ve güvenlik bürokrasisinin, iki ülke arasında sağlanan mutabakatın gereklerini yerine getirmemesinden duyulan rahatsızlık Sayın Trump ile paylaşılmıştır” denirken, “Sayın Cumhurbaşkanımız, PKK-YPG kaynaklı terör tehdidinin ortadan kaldırılması ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşünü sağlayacak koşulların oluşturulması için güvenli bölgenin şart olduğunu ifade etmişlerdir.” ifadesine yer verildi.

'OPERASYONA DAHİL OLMAYACAĞIZ'

Beyaz Saray’dan, “Türkiye, yakın zamanda Suriye’nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak.” açıklaması yapıldı.

ALANLARIMIZI KORUYACAĞIZ

ABD'nin 'Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik düzenleyeceği operasyona katılmayacağız' açıklamasının ardından SDG'den açıklama geldi.

Reuters'ın haberine göre SDG, ABD askerlerinin Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırından içeriye doğru çekilmeye başladığını duyurdu. ABD'nin kendilerine verdiği sözü tutmadığını söyleyen SDG, operasyona karşı bulundukları alanları koruyacaklarını ilan etti.

'TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ DESTEKLEDİK'

Bu sabah Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından 'Suriye’deki krizin başından beri bu ülkenin toprak bütünlüğünü destekledik, bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz' açıklamasında bulundu.

'RAKAMLAR BİRAZ ABARTILI'

Sırbistan ziyareti öncesi havalimanında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'nin Fırat'ın doğusuna yapılacak bir harekatta yer almayacağını açıklayıp bölgeden çekilmeye başlamasının ardından cezaevlerindeki binlerce IŞİD'li teröristlerin durumu ile ilgili olarak, "Bu rakamlar biraz abartılı rakamlar. Orada cezaevlerinde olan rakamlar var. Burada bulunan DEAŞ'lılar var. Burada bulunan DEAŞ'lıların kontrolünü elimizden çıkarmak istiyoruz diyarlar. Bu konuda bir çalışma yapıyorlar" dedi.

MÜLTECİ AKININA NEDEN OLABİLİR

Almanya'da yerel basın, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hafta sonunda yaptığı olası operasyon açıklamasını gündeme taşıdı.

Deutsche Welle'nin derlediği Alman basını yorumlarından oluşan habere göre operasyon yeni bir mülteci akınına neden olabileceği belirtiliyor.

'EN KÖTÜSÜNE HAZIRLANIYORUZ'

Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye'nin olası Suriye operasyonu hakkında 'en kötüsüne hazırlandığı' açıklamasında bulundu.

Cenevre'de gazetecilere açıklama yapan BM Suriye Krizi için İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, "Neler olacağını bilmiyoruz... En kötüsüne hazırlanıyoruz" dedi.

Operasyonun sonuçlarıyla ilgili 'Cevaplanmamış çok fazla soru var' diyen Moumtzis, sahadaki tüm taraflarla iletişim halinde olduklarını dile getirdi.

'TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ KORUNMALI'

Türkiye'nin olası Suriye operasyonuna dair Rusya'dan ilk açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladı.

Peskov, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü konusunda Rusya’yla aynı fikirde olduğunu belirterek, “Umarız Türk meslektaşlarımız tüm hallerde bu pozisyona bağlı kalacaktır” dedi.

Lübnanlı gazeteci Nidal Hamade “YPG’den bir heyet birkaç saat içinde Şam’da olacağını" belirtti. SDF kaynaklarına göre ABD’nin çekilme kararıyla birlikte “Suriye ordusu ve Rusya'nın Menbic etrafında konuşlanmaya başladığı" iddia edildi.

'SONU OLMAYAN SAVAŞLARDAN ÇEKİLME VAKTİ GELDİ'

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından ABD'nin Suriye'den çekilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Trump'ın paylaşımı şu şekilde:

"Yıllar önce ABD yalnızca 30 gün süre ile Suriye'ye gitti. Orada kaldık ve hiçbir amacı olmayan bir savaşın daha da derine çekildik. Washington'daki görevime başladığımda IŞİD bölgenin her tarafına yayılmıştı. IŞİD'i tamamen bozguna uğrattık, birçoğu Avrupa'dan gelen IŞİD'lileri esir aldık. Fakat Avrupa onları geri istemedi ve ABD'ye onları tutmasını söyledi. 'Hayır, size harika bir iyilik yaptık ve şimdi bizden IŞİD'lileri yüklü maliyetle ABD hapishanelerinde tutmamızı istiyorsunuz. Onlar yargılamanız için orada' dedim. ABD'nin NATO'nun, ticaretin, her şeyin 'kerizi' olduğunu düşünerek yine hayır dediler. Kürtler bizimle birlikte savaştı, ama bunu yapmaları için onlara muazzam para ödendi, donanım verildi. Onlar on yıllardır Türkiye ile savaşıyorlar. Bu savaşta neredeyse 3 yıl beklemede kaldım, ama artık çoğu aşiretler arası olan bu gülünç Sonsuz Savaşlardan çıkmamızın ve askerlerimizi geri getirmemizin zamanı geldi. BİZİM YARARIMIZA OLAN YERDE SAVAŞACAĞIZ VE SADECE KAZANMAK İÇİN SAVAŞACAĞIZ. Türkiye, Avrupa, Suriye, İran, Irak, Rusya ve Kürtler artık duruma ve kendi 'mahallelerindeki' yakalanmış IŞİD savaşçılarıyla ne yapmak istediklerine bir hal çaresi bulmak zorunda."

GERİ ÇEKİLME GENİŞ KAPSAMLI OLMAYACAK

ABD'li yetkili, ABD'nin Suriye'den çekilmesine ilişkin "Geri çekilme işlemi geniş çaplı değil, 'onlarca' askerden fazlasını kapsamayacak" dedi.

Yetkili, Suriye’nin kuzeyinden asker çekilen alanın, güvenli bölge kurulması için Türkiye ile yürütülen çalışmaların yapıldığı alanla sınırlı olduğunu söyledi.

PKK'DEN OPERASYON AÇIKLAMASI

Kongra-Gel Eşbaşkanlık divanı Türkiye'nin muhtemel kuzey Suriye operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada "ABD yaptığı açıklama ile gösteriyor ki, hem Rojava’nın işgal edilmesine hem de DAİŞ’in (IŞİD) sorumluluğunun Türk devletine verilmesine karar vermiş. ABD’nin kararının hiçbir ahlaki ve insani boyutu yoktur. 100 yıldan beri devletlerarası çıkarlara kurban edilen Kürt halkı bir kez daha kurban edilmek isteniyor. Ancak bu sefer onların umduğu gibi olmayacak. Kürt-Arap-Asuri-Süryani halkları ve onların uluslararası alandaki gerçek dostları sonuna kadar soykırımcı sömürgeci Türk devletine karşı direnerek, kendi tarihlerini yeniden yazacaktır" denildi.