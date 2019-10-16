Suriye Komünist Partisi: Suriye diz çökmeyecek!

Suriye Komünist Partisi'nin (Bağdaş), Türkiye'nin askeri harekatına yönelik açıklamasında, 'Suriye Komünist Partisi gerici Türkiye rejiminin saldırganlığını kınıyor. Şimdi NATO’nun zehirli tırnakları kıymetli ülkemizde. Anavatanımız, topraklarımız, birçok bölgemiz ve köylerimiz onun silahlı kuvvetlerinin, ajanlarının, çetelerinin işgali altında' denildi.

Suriye Komünist Partisi (Bağdaş), Türkiye'nin askeri harekatına yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Türkiye'nin saldırısının kınandığı açıklamada, "Suriye Komünist Partisi tüm Suriye halkını, Suriyeli yurtseverleri güçlerini birleştirmeye çağırıyor. Anavatan, bağımsızlık, ulusal birlik için işgalcilere ve işgalcilerin her türden ve her renkten ajanına direnme konusunda Suriye’de bir geleneğimiz vardır" denildi.

Açıklama şöyle:

Suriye halkı saldırganları yenecektir!

Türkiye ve NATO saldırganlığına karşı bütün güçler seferber olmalıdır!

Suriye anavatanının evlatları,

Suriye’nin tüm vatansever ve onurlu insanları,

Suriye Komünist Partisi, Türk – NATO saldırısına karşı koymak ve yenilgiye uğratmak için tüm kuvvetlerini seferber edecektir.

Suriye Komünist Partisi gerici Türkiye rejiminin saldırganlığını kınıyor. Şimdi NATO’nun zehirli tırnakları kıymetli ülkemizde. Anavatanımız, topraklarımız, birçok bölgemiz ve köylerimiz onun silahlı kuvvetlerinin, ajanlarının, çetelerinin işgali altında.

Bu saldırı Suriye’nin ulusal egemenliğine ve bağımsızlığına karşı bir komplodur. Gerici ve yayılmacı Türkiye rejiminin saldırgan emellerinin, Suriye anavatanını bitirmeyi amaçlayan emperyalist planların ve Siyonizmin eseridir. Ancak Suriye halkının kararlılığı ve ulusal ordusunun fedakarlıkları sayesinde düşmanlar hayal kırıklığına uğramıştır. Suriye’nin kuzeydoğusunda ulusal toprak bütünlüğümüz ve ulusal varlığıımız üzerindeki tehdit Siyonist İsrail’e hizmet etmektedir.

Suriye Komünist Partisi tüm Suriye halkını, Suriyeli yurtseverleri güçlerini birleştirmeye çağırıyor. Anavatan, bağımsızlık, ulusal birlik için işgalcilere ve işgalcilerin her türden ve her renkten ajanına direnme konusunda Suriye’de bir geleneğimiz vardır. Suriye Arap Ordusu anavatanımızı, ulusal toprak bütünlüğümüzü savunacaktır. Suriye semalarında dalgalanan ulusal bağımsızlık bayrağımız düşmanların başa çıkamayacağı onurlu yerini koruyacaktır.

Suriye diz çökmeyecek!