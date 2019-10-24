Suriye harekatını protesto etmek için BM önünde kendini yaktı

Türkiye’nin Suriye'ye yönelik harekatına BM'nin sessiz kalmasına tepki gösteren Hasekeli Ali Wazir (31) Cenevre'deki BM binası önünde kendini ateşe verdi.
Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Ali Wazir, olay yerinden helikopterle alınarak Lozan Üniversitesi Hastane Merkezi Acil Servisi yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.
Doktorlar, Ali Wazir’in durumunun ağır olduğu ve vücudunda yüzde 80 oranında yanıklar oluştuğunu belirtti.
Ali Wazir’in durumu ciddiyetini korurken, hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.