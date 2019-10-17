Suriye harekatında yaşamını yitiren asker hakkında 'terör' soruşturması yürütüldüğü açıklandı

Suriye'ye yönelik askeri harekatta yaşamını yitiren piyade üsteğmen Çelebi Bozbıyık hakkında 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğü açıklandı.

Suriye'ye yönelik askeri harekatta yaşamını yitiren piyade üsteğmen Çelebi Bozbıyık hakkında "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı.

Avukat Gizay Dulkadir, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Şehit Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık hakkında Kırıkkale CBS’de silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla bir soruşturma yürütülüyormuş. Şimdi usul gereği hakkında KYOK verilecek. Peki karara ne yazacaksınız? Şüphelinin ölümü mü diyeceksiniz yoksa şehit düşmesi mi?" dedi.