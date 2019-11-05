Suriye harekatı sonrası yapılan Erdoğan anketinin sonucu açıklandı

Metropoll anket şirketinin yaptığı bir araştırmaya göre AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan destek, Suriye'ye yönelik askeri harekattan sonra 3,7 puan yükseldi.

Metropoll anket şirketi, Suriye askeri harekatı sonrası bir araştırma yaptı.

Araştırmaya göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan destek Suriye askeri harekatından sonra 3,7 puan artarak yüzde 48'e yükseldi.

Araştırma, 2018 yılının haziran ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bu yana Erdoğan'a olan desteğin en yüksek seviyeye çıktığı iddiasında.

Bir başka araştırma 2016 yılındaki darbe girişiminden bu yana Erdoğan'a olan destekte yüzde 9,3 erime olduğunu, yüzde 33,7'ye kadar düştüğünü göstermişti.