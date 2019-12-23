Sur Belediye Başkanı tutuklandı

Cuma günü gözaltına alınan Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin ve belediye eş başkanı Cemal Özdemir bugün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Diyarbakır’ın HDP’li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin ile belediye eş başkanı Cemal Özdemir tutuklandı.

20 Aralık’ta Buluttekin, Özdemir ve Belediye Meclis Üyesi Yılmaz Eken evlerine düzenlenen polis baskınıyla gözaltına alınmıştı.

Bugün adliyeye çıkarılan Buluttekin ve Özdemir savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Buluttekin ve Özdemir’in “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi. Eken ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Filiz Buluttekin’in avukatı Sertaç Buluttekin cuma günü müvekkilinin evine düzenlenen baskında polislerin Filiz Buluttekin'i, eşini ve 10 yaşındaki oğlunu yere yatırıp başlarına silah dayadıklarını açıklamıştı.

