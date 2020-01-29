Sultangazi'de atölyenin tavanı aşırı yükten çöktü: Bir işçi yaralandı

Sultangazi'de sandalye imalatı yapılan atölyenin tavanı çöktü. Bir işçinin enkaz altında kalarak yaralandığı atölyenin bulunduğu iki katlı bina mühürlendi.

Sultangazi Cebeci Mahallesi 2596. sokakta sandalye imalatı yapan bir atölyenin tavanı aşırı yük nedeniyle çöktü.

Göçük altında kalan yaralı işçi, bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye götürüldü.

Çöken tavanın üzerinde ağır yükleri taşımak ve raflara dizmek için kullanılan forklift ile hurda yığınlarının olduğu öğrenildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından iki katlı binanın kolonlarında çatlakların olduğu tespit edildi.

Atölyenin bulunduğu iki katlı bina çökme riski nedeniyle Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.