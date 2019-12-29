Süleymaniye Camisi'nde restorasyon hatası: Kapıdaki ayetler ters konuldu

Süleymaniye Camisi'ndeki restorasyon çalışmalarında ayetlerin sıralamasında yanlışlık yapıldığı ortaya çıktı. İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, 'Hatalı olduğunu biliyoruz, fakat bunu yapmak için uzun bir zaman gerekiyor' dedi.

Süleymaniye Camisi'ndeki restorasyon çalışmalarında daha önce giriş kapısının solunda kullanılan ayetlerin sıralamasında yanlışlık yapıldığı ortaya çıktı.

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, "Hatalı olduğunu biliyoruz, fakat bunu yapmak için uzun bir zaman gerekiyor. Cami ibadete açıldı. Bunlar çok büyük kapılar, bunları sökmemiz lazım, bunun için de yaklaşık 6 aya yakın bir süre gerekiyor" dedi.

Sarı, hatanın şu anda düzeltilemeyeceğini belirterek, "Mimar Sinan'ın kalfalık eseri, 1551-58 yılları arasında inşa edilmiş çok önemli bir eser. Tabii ki bu kapıların yapılışı caminin yapıldığı dönemlere ait değil, onu biliyoruz" diye konuştu.