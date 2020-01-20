'Süleyman Soylu'nun ikinci ameliyatıymış'

Geçtiğimiz canlı yayında burnu kanayan ve ertesi gün ameliyat olan Süleyman Soylu'nun 2019'da da ameliyat olduğu öğrenildi.

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçen yıl da bir ameliyat olduğunu açıkladı.

"Malum İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun burnu canlı yayın esnasında kanadı. Hepimiz bir an panik olduk. Süleyman Bey'in doktorları, kanamaya neden olan kılcal damarların yakılmasını önerdiler ve kılcal damarları yakıldı" diyen Küçük, "Öğrendiğime göre bu ameliyat Soylu’nun ikinci ameliyatıymış. Geçen yıl İstanbul’daki yerel seçimlerinden hemen sonra Süleyman Beyin sağ ayağında varis ortaya çıkıyor. Doktora gidiyor. Doktorları ameliyat edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Ağrı ve şişkinlik artınca doktorlar ’tamam’ deyip Ankara’da acil ameliyata alıyorlar. Tarihi net öğrenemedim ama 2019’un eylül ya da ekim ayı gibi. Belki daha önce. İki gün Ankara’da dinleniyor" ifadesini kullandı.