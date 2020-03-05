Süleyman Soylu'dan gazeteciye sığınmacı yanıtı: İçişleri Bakanı yalan mı söylüyor?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 140 bin kişinin sınırı geçtiğini söylerken, bu sayının doğruluğunun teyit edilemediğini söyleyen gazeteciye 'İçişleri Bakanı yalan mı söylüyor? Artık yakalamıyoruz, sadece geçenleri sayıyoruz. Sınırdaki hudut birliklerimiz bu sayıları topluyor. Yunan tarafına hizmet eden biri olarak sana söylüyorum' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'de sığınmacılarla ilgili açıklamalarda bulundu.

140 bin sığınmacının sınırı geçtiğini belirten Soylu, bu sayının teyit edilmediğini söyleyen gazeteciye, "İçişleri Bakanı yalan mı söylüyor? Artık yakalamıyoruz, sadece geçenleri sayıyoruz. Sınırdaki hudut birliklerimiz bu sayıları topluyor. Yunan tarafına hizmet eden biri olarak sana söylüyorum" yanıtını verdi.

Soylu, karakol karakol sayılarının ellerinde olduğunu, gazetenin açıklamalarının yalan olduğunu öne sürdü.

Soylu, "Yunan tarafı yalan üzerine yalan söylüyor. Geri itmeleri engellemek amacıyla bin özel harekât polisi Meriç sınırında görev yapacak. Avrupa'nın insan hakları heyetleri bu durumu görmezden gelmektedir. Bunu elbette ki kabul edebilmek mümkün değildir. Sınırda yaralanan 164 göçmen tedavi altında" dedi.