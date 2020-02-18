Süleyman Soylu'dan 'darbe' açıklaması: Birtakım mahfiller...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yandaş basının gündeme getirdiği 'yeni darbe hazırlığı' iddiasına ilişkin, 'Türkiye’de darbe yapabilecek ne kimse var, ne de bir kurum var. Birtakım mahfiller tahrik ediyor, tahrik etmeye çalışıyor' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP'ye yakın köşe yazarlarının "yeni darbe hazırlığı" iddialarına ilişkin konuştu.

Hürriyet'ten Hande Fırat'a konuşan Soylu, “Halep oradaysa arşın burada. Türkiye’de darbe yapabilecek ne kimse var, ne de bir kurum var. Birtakım mahfiller tahrik ediyor, tahrik etmeye çalışıyor" derken, "Tahrik yapan da eden de çalışan da tahrike gelen de 15 Temmuz’da darbecilerin karşı karşıya kaldığı süreci rahmet okurlar. Darbeyi aklından bile geçirenler, 15 Temmuz’u rahmetle okur. Darbeye karşı güçlü bir şekilde bilendik. Bu kez darbeye teşebbüs edenleri kimse kurtaramaz" ifadesini kullandı.