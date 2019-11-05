Süleyman Soylu'dan 'ahmak' açıklaması: Sözümün arkasındayım

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ndeki konuşmasını 'ahmak' diyerek hedef alan Süleyman Soylu, 'sözlerimin arkasındayım' dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne katılmak için gittiği Fransa'da yaptığı konuşmayı hedef alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Avrupa’ya giderek Türkiye’yi şikâyet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek" demişti.

Bu sözleri sonrası CHP cephesinden gelen tepkilere yanıt veren Soylu, "Sözlerimin arkasındayım. Bu milleti satmayacağız diye söz verdik. Yaptığımız her işin arkasındayız. Benim ve hükümetimizin sorumluluğu var. Tel Abyad'daki tünelleri ben mi kazdım? Beni ilgilendiren kısmı terörü övmesidir" dedi.