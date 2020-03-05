Süleyman Soylu'dan 8 Mart açıklaması: İstiklal Caddesi'nde yapamazsınız...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde İstanbul İstiklal Caddesi'nde yürüyüşün yasak olduğuna ilişkin açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk'te Ahmet Hakan moderatörlüğündeki "Tarafsız Bölge" programında açıklamalarda bulundu.

Özlem Gürses'in "İstanbul'da 8 Mart'ta kadın yürüyüşüne katılmak, gönlümce bağırmak, şarkı söylemek, dövizler taşımak istiyorum, özgür müyüm?" sorusuna yanıt veren Soylu,"İstiklal Caddesi'nde yapamazsınız, onun dışında istediğiniz her yerde yapabilirsiniz" dedi.

Soylu, "İstiklal Caddesi'nde böyle bir şey yapmıyoruz, ülkelerin buna hakları var. Yenikapı'dan Kadıköy'e her yerde yapabilirsiniz. Bir tek İstiklal Caddesi bundan muaf tutuluyor" diye konuştu.