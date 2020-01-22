Süleyman Soylu öldürülen tarikat şeyhinin taziyesine katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, öldürülen Nakşibendi tarikatı şeyhi Abdülkerim Çevik için yapılan taziyeye katılmak için Mardin'den Bitlis'e helikopterle gitti. Taziyede valiler, AKP'li milletvekilleri, belediye başkanı ve il jandarma komutanı da yer aldı.