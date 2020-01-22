Süleyman Soylu öldürülen tarikat şeyhinin taziyesine katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis’te geçen Pazar günü silahlı saldırıda öldürülen Nakşibendi tarikatı şeyhi Abdülkerim Çevik için yapılan taziyeye katıldı.
Mardin’deki programının ardından helikopterle Bitlis’in Güroymak ilçesine gelen Soylu, Muhammed Hafid Efendi Kuran Kursu binasında yapılan taziyeye katıldı.
VALİLER, MİLLETVEKİLLERİ, İL JANDARMA KOMUTANI DA TAZİYEDE
Soylu’nun ziyaretine Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Muş Valisi İlker Gündüzöz, AKP'nin Bitlis milletvekilleri Vahit Kiler, Cemal Taşar, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey de eşlik etti.
BU KEZ 'HOCAEFENDİ' DEDİ
Soylu taziyeye katıldığını duyurduğu Twitter paylaşımında "Bitlis'te Merhum Abdülkerim Çevik Hocaefendi'nin taziyesine gittik. Allah rahmet eylesin" dedi.
Bakan Soylu, Çevik'in öldürülmesinin ardından yaptığı ilk paylaşımda “Çok hüzünlüyüm. Bir alimin ölümü, bir alemin ölümüdür. Bitlis Güroymak (Norşin) Medresesi Başmüderrisi Seyda Abdülkerim Çevik Allah'a yürüdü. Allah rahmet eylesin” diye yazmıştı.