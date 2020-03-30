İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'İstanbul’dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs salgınının yayılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Başlangıçta yurt dışından gelenler tehlike oluşturuyordu. Devamında İstanbul’dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı" diye konuştu.

Yeni Şafak'tan Mehmet Acet'e konuşan Soylu, İstanbullulara kentten ayrılmamaları yönünde çağrı yaparak, "Bir yere gitmeyin, olduğunuz yerde kalın" dedi.

Soylu dört gün önceki açıklamasındaysa İstanbul, İzmir ve Ankara'da "kentlerin çekildiğini" ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da "sosyal izolasyonda sorun olduğunu" söylemişti.