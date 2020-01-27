Süleyman Soylu: İstanbul’da 7,5’lik deprem bekliyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'İstanbul'da 7,5'lik bir deprem bekliyoruz. Beklenen olası deprem 7,5. Depremin olası senaryosunu ciddi biçimde çalışıyoruz' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk’ün canlı yayınında Elazığ depremiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Soylu, “6,8 büyüklüğünde bir depremle karşılaştık. Şöyle baktığımızda 6.8 büyüklüğünde bir deprem hepimizi ürtüken ve korkutan bir depremdir. Buna rağmen bugün yönetebilecek bir durumumuz söz konusu” dedi.

İstanbul’da olası büyük bir depreme değinen Soylu şu ifadeleri kullandı: