Süleyman Soylu genelgenin gerekçesini açıkladı: Sosyalizasyonu minimuma indirmek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, lokanta ve AVM'ler hariç her yerin kapatılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni koronavirüs önlemlerine ilişkin konuştu. Hürriyet'ten Hande Fırat'a açıklamalarda bulunan Soylu, “Yemek belli bir mesafede yeniyor. Şimdilik lokantalar açık” dedi ve ekledi:

“Panik yapmadan tedbirleri uygulamamız gerekiyor. Hükümetimiz işin başından gelişmeleri dikkatle takip ediyor. Alınması gereken tedbirleri de süratle alıyor. İnsanımızın sağlığını ekonominin, her şeyin üzerinde tutuyoruz. Dünyadaki gelişmeleri takip ediyoruz. Burada önemli olan mobilizasyon ve sosyalizasyonu minimuma indirmek. Sağlık Bakanlığı’mızın liderliğinde gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz.”

Soylu, “Valiler, kaymakamlar, kolluk kuvvetlerimiz, belediyeler ve zabıtalar denetim için görevlendirildi. Genelgeye uymayanlar hakkında her türlü yasal işlem tavizsiz yerine getirilecek. Kesin ve tavizsiz uygulama şart. Hareketliliği ne kadar azaltırsak, mücadele o kadar başarılı olur” dedi.