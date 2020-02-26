Süleyman Soylu: Bizi sınamayın, şu anda Avrupa'nın can simidi biziz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, herkesin birbirinden sorumlu olduğu bir dünyada yaşadıklarını söylerken, 'Bizi sınamayın, şu anda Avrupa'nın can simidi biziz, Türkiye'dir. 455 bin kaçak göçmen yakaladık, sadece 2019 yılında' dedi.

Antalya’da 2020 yılı Turizm Değerlendirme Toplantısı'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaşanan göçlere ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye'nin güvenliğinin İngiltere'nin merkezi Londra'dan, Irak'ın merkezi Bağdat'tan, Kabil'den, Almanya'nın merkezi Berlin'den başladığını belirten Bakan Soylu, “Eğer o başkentler kendi güvenlikleri konusunda iyi bir koordinasyon ortaya koyarlarsa bilesiniz ki biz onun içerisinde oluruz. 21. yüzyılda ortaya koyduğu fotoğraf da budur. Karşı karşıya kaldığımız, son günlerde yaşadığımız tüm süreçler de bunu en temel örneklerinden bir tanesidir. Herkesin birbirine bağlı olduğu, birbirinden sorumlu olduğu bir dünyada birlikte yaşadığımızı bilmeliyiz. Bu konuda gerek ülkemizin genel güvenliği açısından gerek iç güvenlik, asayiş, uyuşturucu ve trafik, göçle mücadele özellikle kaçak göçle mücadele konusunda Türkiye tarih yazmaktadır” dedi.

“Bizi sınamayın, şu anda Avrupa'nın can simidi biziz, Türkiye'dir” diyen Bakan Soylu, “455 bin kaçak göçmen yakaladık, sadece 2019 yılında. Bu ne demektir, dünyanın hangi ülkesinde böyle bir çalışma vardır. 192 ülkeden insan bugün benim ülkemde yaşıyor. Bir tarafta kaçak göçle mücadele eden bir taraftan uluslararası uyuşturucu networku tam anlamıyla kesmeye çalışan bir taraftan da kendi iç güvenliğini oturtan bir taraftan da turizmde rekorlar üzerine rekorlar kıran bir Türkiye tablosundan bahsediyoruz” diye konuştu.