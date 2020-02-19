Şule İdil Dere davasında sanık avukatı dosyadan çekildi

Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda hafriyat kamyonunun çarpması sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Şule İdil Dere’nin ölümüne ilişkin davada üç sanığın avukatı davadan çekildi.

İstanbul'un ilçesi Kadıköy'de bulunan Yoğurtçu Parkı’nda hafriyat kamyonunun çarpması sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Şule İdil Dere’nin ölümüne ilişkin 7 sanığın yargılandığı davanın 12. duruşması bugün görüldü.

Anadolu 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ve “taksirle ölüme neden olma” suçundan 6’şar yıla kadar hapis istemiyle yargılanan tutuksuz 6 sanık ile Şule İdil Dere’nin annesi Nesrin Aslan ve taraf avukatları duruşmaya katıldı. Mahkeme hakimi, sanıklar İbrahim Ruhi Kelleci, Teyfur Bingöl ve Zafer Karasaçlı’nın avukatının dosyadan çekildiğini belirtirken, kamyon şoförü Mümin Kılıç’ın avukatının mazeret dilekçesi sunarak duruşmaya gelmediğini tutanağa geçirdi.

'YARGILAMA UZATILMAMALI'

Duruşmada söz alan Şule İdil Dere’nin annesi Nesrin Aslan, “Dikili ağacımdı benim kızım. Dünyada başka hiçbir şeyim yok. Sorumlu bulunamıyor. Ben sorumluyu biliyorum. Kötü bir zamanda, kötü bir dünyada, kötülerin içinde doğurdum ben kızımı. O yüzden suç bende” dedi. Şule İdil’in babası Berdan Dere’nin avukatı Fahrettin Ozan ise “Yargılamanın daha fazla uzatılmaması ve karar verilmesi gerektiğini düşünüyorum. 23 yaşında evladını kaybetmiş anneye ‘sorumluluk bende’ dedirtecek hale gelmişsek, hepimiz hukukçu kimliğimizden utanmalıyız” diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, avukatı dosyadan çekilen üç sanığın Zafer Karasaçlı’ya vekaletname sunmak üzere gelecek celseye kadar süre vererek duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 13 Mayıs 2016 tarihinde gece vakti Kadıköy Yoğurtçu Parkı ile Kurbağalıdere arasında kalan yaya ve bisiklet yolunda yürüyen Şule idil Dere'nin, Kurbağalıdere ıslah çalışması nedeniyle orada bulunan hafriyat kamyonunun altında kaldığı belirtilmişti.

Dere'nin, Mümin Kılıç yönetimindeki hafriyat kamyonunun manevra yapması ile altında kalarak yaşamını yitirdiği yer alırken, İSTAÇ (İstanbul Çevre Yönetimi Ticaret A.Ş.) yetkilileri Ruhi Kelleci ve Teyfur Bingöl, Zafer Karasaçlı, İBB Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Kıyı Temizleme Şefi Saffet Altındağ, kontrol elemanı Ergun Ata, Kamil Cemal Yıldırım ve şoför Mümin Kılıç'ın, "Taksirle adam öldürme" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istenmişti.