Şule Çet davasının dördüncü duruşması başladı: 'Olay sanıkların anlattığı gibi değil'

Ankara’da patronu ve patronunun arkadaşı tarafından öldürülen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Şule Çet davasının dördüncü duruşması bugün görülüyor. Bilirkişi heyetinin açıklamasında, 'Olayın sanıkların anlattığı gibi olmadığı görülmekte. Şule’nin ayakkabısı önce atılmış. Atılmadan önce yarı çıplakmış. Şule’nin serbest şekilde düştüğü anlatılıyor. Ancak serbest düşme gerçekleşse, bu kadar ileri düşemezdi. Bir güç ile ileri itilmiş olmalı' denildi.

29 Mayıs 2018’de Ankara’da patronu ve patronunun arkadaşı tarafından öldürülen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Şule Çet davasının dördüncü duruşması başladı.

Ankara Adliyesi'nde 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, ilk olarak Çet'in arkadaşı Lilya söz aldı. Ardından bilirkişi heyeti görüş bildirdi. Heyet, davada, olay yeri canlandırması yapıldığını, cam ile sehpa arasındaki mesafenin ölçülmediğini ve bu durumun olayın meydana gelişinde önemli bir ayrıntı olduğunu belirtti.

'OLAY SANIKLARIN ANLATTIĞI GİBİ DEĞİL'

Bilirkişi heyeti tarafından davanın seyriyle ilgili şu önemli açıklamalar yapılıyor:

"Şule kendini öne doğru attıysa düşmesi çok hızlı olacaktır. Sanık asılı gördüğünü söylüyor Şule'yi ancak bu ihtimal çok düşük. Olayın sanıkların anlattığı gibi olmadığı görülmekte. Şule’nin düşerken kıyafetlerinin paraşüt etkisi yapmış olabilir deniyor. Olmaz çünkü üzerinde tayt ve dar bir kazak var."

'PARMAK İZİ BULUNAMADI'

"Şule’nin ayakkabısı önce atılmış. Atılmadan önce yarı çıplakmış. Şule’nin serbest şekilde düştüğü anlatılıyor. Ancak serbest düşme gerçekleşse, bu kadar ileri düşemezdi. Kendini itmediğini, sarkıp atladığını varsayarsak, bu mümkün olmuyor. Bir güç ile ileri itilmiş olmalı. Şule'nin düştükten sonra kıyafetleri boynuna kadar katlanmış, diyelim ki sehpaya çıktı, ellerini koydu ama parmak izi yok. Sanık tutmaya çalıştı ve düştü, bu şekildeyken kıyafetin kıvrılması mümkün değil. Şule’nin atıldığında yarı çıplak olduğunu düşünüyoruz. Bu da cinsel şiddetin olduğu iddiası ile bütünlüklü bir veri. Olay yeri canlandırması üzerine bilim insanlarının davadaki açıklamasında, 'atlama pozisyonu için pencerede parmak izi olması gerekiyor ancak incelemelerde bulunamadı' denildi. Şule'nin iç çamaşırı katlanmış. Bu düşme ile ilgili olamaz. Bu durum, Şule'nin atılmadan önce yarı çıplak olduğunu kanıtlıyor."