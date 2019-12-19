Şule Çet davasında en önemli delinin nasıl kaybolduğu ortaya çıktı!

Şule Çet davasına ilişkin uzman mütalaasını veren Prof. Dr. Hakan Kar, davanın en önemli delillerinin nasıl ortadan kaybolduğunu açıkladı.

Şule Çet davasında cinsel saldırı ile ilgili uzman mütalaasını veren Prof. Dr. Hakan Kar, Meclis Komisyonu’na fotoğraflı sunum yaptı.

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre, Kar, komisyona yaptığı sunumda fotoğraflarla dava ve genel olay yeri incelemelerine yönelik eleştirilerini şöyle aktardı:

YİYECEKLERİN ÜZERİNDE KONUŞMUŞ

“Şule Çet davasında olay yerinin olduğu yerde eldiven bone takmamış, galoşu olmayan, telefonla konuşan ve koltuklara temas edip kontaminasyon yapan, masanın üzerindeki yiyeceklerin üzerine konuşup saçılan tükürükler nedeniyle, yiyeceklere de kontomine eden bir polis memurunu görüyoruz. O büyük bir ihtimalle olay yeri inceleme ekibinden değil ama sağ altta ise olay yeri inceleme ekibimizden birinin eldiveni ve galoşu ile olay yerindeki koltuklara oturduğunu, raporunu orada hazırladığını, oradaki biyolojik delillerin henüz tespit edilmeden, örnekleri alınmadan raporu hazırlamak üzere olay yerindeki masalara, sandalyelere oturduğunu görüyoruz.

VİDEODA GÖRÜYORUZ SONRASINDA YOK...

Şule Çet davasında çok önemli bir delil. Aylarımızı aldı bizim. İç çamaşırı. Ölü muayenesinde üzerinde olan, ayak bileklerinde olan iç çamaşır ve ped yok ortada. En önemli delilimizdi, cinsel saldırıyı destekleyecek ya da ekarte edecek. Bu kadar önemli olan bir delil, videoda gözümüzle görüyoruz ama sonrasında yok. Adli Tıp’ta da kriminalde de incelemesi yapılmamış. ‘Biz babaya verdik’ deniyor, baba ‘Elbiseler bana verildi, iç çamaşır yok’ diyor. Keşke inceleyebilseydik bu iç çamaşırı ve pedi. Kritik öneme sahip olan, yüksekten düşme mekaniğini açıklayacak spor ayakkabı Adli Tıp teknikerinin ve ilk müdahale eden polis memurunun ‘Ne yapayım bu ayakkabıyı, at at tamam onu at’ dediğini duyuyoruz. Bu kadar kritik bir delil. Ben iç çamaşırdan da şüpheleniyorum.”