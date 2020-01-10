Sular 12 bin yıllık Hasankeyf'i yutmaya başladı

Tüm itirazlara rağmen AKP'nin hayata geçirdiği proje, 12 bin yıllık tarihi Hasankeyf kentini yutmaya başladı.

Ilısu Barajı, 12 bin yıllık tarihi Hasankeyf kentini yutmaya başladı.

Barajın su tutmaya başlamasıyla Siirt, Mardin, Şırnak, Batman'a bağlı 199 yerleşim birimi su altında kaldı. Dicle ve Botan vadilerinden ilerleyen Ilısu Barajı suları, 12 bin yıllık tarihi Hasankeyf'in kent merkezine ulaştı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, baraj suyu, sudan zarar görmemesi için önlem olarak beton dökülen Selahaddin Kalesine doğru yükseliyor. Kalenin yanında bulunan tarihi Hasankeyf Köprüsü'nün de ayakları su altında kaldı. Su seviyesinin gün be gün yükselmesiyle, birçok tarihi yapı da adım adım sulara gömülüyor.



SU DERİNLİĞİİ 8 METREYE ÇIKTI



Hasankeyf'in kurulduğu tarihi mağaralar ve Selahaddin Kalesi vadi boyunca ilerleyen baraj sularının yer yer derinliği 8, genişliği ise 25 metreye ulaştı. Yükselen sularla birlikte ağaç korulukları ve mağaralar su altında kalırken, Hasankeyf'in Şubat ayında tamamen sulara gömülmesi bekleniyor. Kentte suların henüz ulaşamadığı yerlerde ise iş makineleriyle yıkım devam ediyor.