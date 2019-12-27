'Sucukçu müdür' davası ertelendi

Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü'nün hakaret davası hakimin gelmemesi nedeniyle 21 Şubat'a ertelendi.

Bahçede düzenlediği sucuk partisine katılmayan öğrencilere sınıfta "şerefizler, soytarılar" şeklinde hakaret ettiği için aileler ve öğrenciler tarafından hakkında dava açılan ve kamuoyunda "sucukçu müdür" olarak bilinen Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Necati Yener'in bugün yapılacak duruşması hakimin gelmemesi nedeni ile 21 Şubat 2020'ye ertelendi.

Müdür Necati Yener hakkında, daha önceki duruşmalara katılmadığı için bugünkü duruşmaya zorla getirme kararı çıkmıştı. Veliler ve öğrenciler davacı, olay sırasında sınıfta bulunan öğretmen ve müdür yardımcısı tanık sıfatı ile adliyede hazır bulunurken hakimin mazeret bildirerek gelmediği, duruşmanın 21 Şubat 2020'ye ertelendiği bildirildi.

Hakkında zorla getirilme kararı olan Necati Yener'in ise bugün de adliyeye gelmediği görüldü.