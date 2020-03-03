Şubat ayında 22 kadın cinayeti işlendi, 12 kadın şüpheli biçimde öldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platfomu'nun Şubat ayı raporuna göre geçen ay ülke genelinde 22 kadın cinayeti işlendi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Şubat 2020 Raporu'nu yayımladı. Rapora göre geçen ay ülke genelinde 22 kadın cinayeti işlendi, 12 kadın da şüpheli bir şekilde ölü bulundu.

15 kadının neden öldürüldüğü tespit edilemedi. Kadınlardan 2'si ekonomik, 5'i boşanmak istemesi, barışma isteğini reddetmesi, arkadaşlık isteğini reddetmesi gibi nedenlerle öldürüldü.

En fazla kadın cinayeti Ankara’da işlenirken, kadınlardan 10’u ateşli silahlarla öldürüldü. Kadınların 13’ü evinde öldürülürken, 3 kadının nerede öldürüldüğü tespit edilemedi.

Rapora göre kadınların 17’sinin koruma kararının olup olmadığı bilinmezken; 5 kadının herhangi bir uzaklaştırma veya koruma kararı bulunmadığı belirtildi.

'EV İŞLERİYLE MEŞGUL KADINLARIN SAYISI 553 BİN ARTTI'

Raporda kadınların çalışma durumuna ilişkin ise şu bilgilere yer verildi:

"Kadınların çalışma durumlarını tespit etmek çok zor. Bu ay açıklanan Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 2018’de Türkiye'de bulunan 65 yaş üstü erkeklerin aldığı emekli maaşlarının kadınların aldığından ortalama 29,7 daha fazla olduğu belirtildi. Yine bu ay TÜİK’in açıkladığı verilere göre, ‘ev işleriyle meşgul’ kadınların sayısı bir önceki yıla göre 553 bin daha arttı. Böylece TÜİK’e göre işgücü dahi sayılmayan kadınların sayısı Kasım 2019'da 11 milyon 741 bine yükseldi.

TÜİK’in verileri bu şekilde açıklaması, kadın işsizliğinin gerçek boyutunun üzerini örtmeye çalışmaktır. Biz biliyoruz ki, çalışma hayatına alınmayan ya da istihdamdan uzaklaştırılan kadınlar toplumda oluşan toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık, şiddet ve kadın cinayetleri tehlikelerine karşı daha korunmasız hale gelmektedir. Ulaşılabilen veriye göre Şubat ayında öldürülen kadınların 4’ü bir işyerinde çalışıyor, 18’i ise çalışmıyor."

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.