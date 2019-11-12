Su hatlarının yüzde 25'i asbestli borulardan oluşuyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada içme suyu borularının yüzde 25'inin asbestli olduğunu açıklamıştı. O tarihten bu yana asbestli boruların değiştirilmediği ortaya çıktı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un "Asbestli boru hatlarının yüzde 75'i değiştirilmiştir" sözlerinin üzerinden geçen bir yılın ardından halk sağlığına birçok olumsuz etkisi bulunan yüzde 25 oranındaki asbestli boruların değiştirilmediği ortaya çıktı.

CHP'li vekil Ömer Fethi Gürer, ülke genelinde hala yüzde 25 oranında asbestli içme suyu borularının olduğunu söylerken, “İnsan sağlığına zararlı ve dokuz yıldır yasak olan asbestli içme suyu borularının ülke genelinde yüzde 75'ini değiştirdiğinizi, yazılı soruma yanıt olarak verdiniz. Bu durumda, yüzde 25 oranında hâlen asbestli içme suyu borularından geçen sular tüketiliyor. Özellikle, belediyeyken köye dönen yerlerde bu borular var. Sayın Özhaseki, Niğde Kemerhisar Belediyesi için söz verdi, bir yıldır hiçbir şey yapılmadı. Kızılcaköy’de de benzer sorunlar var. Bu boruların tamamını ne zaman değiştireceksiniz?” diye sordu.

Kurum, Gürer’e verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı: “Asbestli borulara ilişkin olsun, yine şehirlerimizdeki atık su problemlerine ilişkin olsun, yağmur suyu problemlerine ilişkin olsun, altyapıya ilişkin tüm problemlere ilişkin biz 2023 yılına ilişkin bir hedef koyduk ve bu hedef doğrultusunda asbestli boruların değişimi noktasında neresi varsa bize bildirin, biz yapalım” dedi.

Gürer, bir önceki dönem Bakan Mehmet Özhaseki’nin de değiştirme sözü verdiğini anımsatıp, “2010 yılında insan sağlığına zararlı olduğu için yasaklanan asbest ile yapılan içme suyu boruları halen kullanılıyor ve bakanlık %25 oranında bu boruların varlığını ifade ediyor. İnsana zararlı olduğu saptanan asbest ile üretilmiş içme suyu borularının hâlihazırda kullanılır olması anlaşılır bir durum değil. Bakanlık hangi ilde, hangi belediyede hangi su borusu asbestli bilmiyor mu? 1000’in üzerinde belediyede iller bankası, asbestli su borusu olduğunu ve bunun bir bölümünün değiştiğini belirtiyor. Bakanlık % 25 oranında asbestli boru duruyor diyor. Bakan, “bildirsinler değiştirilelim” ifadesini kullanıyor ama 9 yıldır bu borular değiştirilmemiş, olacak iş değil, insan sağlığı için zararı açıklanan içme suyu boruları bir an önce değiştirilmelidir” dedi.