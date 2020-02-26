Stajyer öğrencilerden 'haklarımızı yedirmeyiz' açıklaması

Solcu Meslek Liseliler, staj sömürüsüne karşı 'Stajyeriz, İşçiyiz, Haklarımızı Yedirmeyiz' başlıkı bir broşür hazırlarken, stajyerlerin haklarına vurgu yaparak, birlikte mücadeleye çağırdı.

Solcu Meslek Liseliler, hakları hiçe sayılarak mobbinge uğrayan, kölelik koşullarında çalışan, maaşları geciktirilen ya da hiç verilmeyen stajyer öğrencilerin haklarını içeren, "Stajyeriz, İşçiyiz, Haklarımızı Yedirmeyiz" başlıklı bir broşür yayımladı. Broşürde stajyer öğrencilerin hukuki olarak belirlenmiş hakları sayılırken, hak gasplarına karşı ortak mücadele çağrısı da yer aldı.

Söz konusu broşürde yer alan açıklama şu şekilde:

"STAJYERİZ, İŞÇİYİZ, HAKLARIMIZI YEDİRMEYİZ!"

Memleketimiz, bir süredir derin bir ekonomik krizin içerisinde. Krizin sorumluları yani patronlar, krizin faturasını işçilere, emekçilere kesmek için ellerinden geleni yapıyorlar. İşçilerin tüm haklarını gasp etmeye çalışıyorlar, işten çıkarıyorlar, maaşlarını aylarca geciktiriyorlar.

Biz stajyer işçilerinde kaderi işçi abilerimizden, ablalarımızdan farklı değil. Ucuz iş gücü olarak patronlara teslim edilen bizler, işyerlerinde baskıya maruz kalıyoruz, hukuken sınırları konulmuş çalışma saatlerinin çok daha üzerinde çalışıyoruz, maaşlarımızı alamıyoruz, işten çıkartılıyor eğitim- öğretim döneminin herhangi bir aralığında staj yeri bulma derdine düşüyoruz.

Peki biz stajyer işçilerin hakları yok mu?

Okullarda, yükseköğretim kurumlarında ve işletmelerde yapılacak mesleki eğitime ilişkin esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış 3308 sayılı kanun ve Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, mesleki eğitim gören öğrencilerin haklarını içermektedir.

Haklarımızı hiçe sayan patronlara karşı, sesimizi yükseltmek, geleceğimize ve emeğimize sahip çıkmak için 3308 sayılı kanun ve Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile güvence altına alınan haklarımızı savunacağız. Aşağıda bu kanun ve yönetmelik kapsamındaki haklarımızdan bazılarını belirtirken tüm stajyer arkadaşlarımızı, boyun eğmemeye, emeğine sahip çıkmaya, bir araya gelmeye ve mücadele etmeye çağırıyoruz. ‘’

Broşüre ulaşmak için:

Whatsapp Hattı: 0543 481 48 31

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