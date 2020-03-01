Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni gözaltına alındı

Sputnik Türkiye'nin Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe'nin gözaltına alındığını bildirildi.

Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe gözaltına alındı.

Sputnik'in haberine göre, Boztepe İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Boztepe'nin gözaltına alınmasının ardından Sputnik'in İstanbul ofisinde polis tarafından arama başlatıldı.

Russia Today (RT) ve Sputnik Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Polis İstanbul’daki ofisimize geldi. Bir çalışanımız daha gözaltına alındı” diye yazdı.

Evlerine saldırılan üç çalışanın da dün akşamdan beri Ankara’da polisin gözetiminde olduğunu belirten Simonyan, “Türkiye, ne bu?” diye sordu.