A Spor spikerinin görevine son verildi

A Spor, Fenerbahçe muhabiri Göktuğhan Argın'ın ardından spiker Setenay Cankat'ın da görevine son verdi.

A Spor ekranlarında yayınlanan "8 dakika" programında gazeteci Göktuğhan Argın ile gerginlik yaşayan ve Argın'ı stüdyodan kovan Setenay Cankat'ın görevine son verildi.

A Spor’da yayınlanan Spor Ajansı programında moderatör Setenay Cankat ile Fenerbahçe yorumcusu Göktuğhan Argın tartışmış, Argın moderatörün kendisini kovduğunu ileri sürerek stüdyoyu terk etmişti.

Bu olayın ardından Göktuğhan Argın, Ali Koç’un basın toplantısında sorduğu soru gerekçe gösterilerek tazminatsız olarak işten çıkarılmıştı.

Turkuvaz Medya Grubu bugün de Setenay Cankat’ı işten çıkardı.

CANKAT'TAN AÇIKLAMA

Bu olayların ardından Setenay Cankat, Instagram hesabından açıklamalarda bulundu. Cankat, "Sağlık sorunlarım sebebiyle raporlu olmama rağmen şahsıma bugün gönderilen ihtarnameyle A Spor tarafından iş akdimin feshedildiğini ve dolayısıyla ilişiğimin kesildiğini de siz değerli kamuoyuna bildirmek isterim. A Spor tarafından alınan bu haksız kararlarla ilgili avukatlarımın hukuki süreci başlattıklarını ne olursa olsun şahsıma ne yapılırsa yapılsın her daim ayakta kalacağımı da beni sevenlere bildiririm. Saygılarımla..." sözleriyle A Spor'dan gönderildiğini açıkladı.