SP'li Akkiraz: Virüsten ancak 'İslam aşısı'yla kurtulunur

Saadet Partili İsmail Hakkı Akkiraz koronavirüsten korunmanın yolunun 'günahları yasaklamak' ve 'İslam aşısı' olduğunu ileri sürdü ve 'faiz, içki, kumar, israf, zina, eşcinsellik ve materyalist eğitim yasaklanmalı' dedi.

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi ve Milli Gazete yazarı İsmail Hakkı Akkiraz, koronavirüsten korunmak için yasaklanması gereken şeyin "büyük günahlar olduğunu" öne sürerek, faiz, içki, kumar, israf, zina, eşcinsellik ve materyalist eğitimin yasaklanmasını istedi.

"Tedbir; İslam’ı yaşamaktır" başlıklı yazısında Akkiraz tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisine ilişkin "Koronavirüsten korunmak için yasaklanması gereken şey, işlenen büyük günahlardır. Yazının başında zikredilen hadiste bildirilen, faiz, içki, kumar, israf, zina, eşcinsellik ve materyalist eğitim yasaklanmalı, Spor Toto, Milli Piyango idareleri, domuz çiftlikleri kapatılmalı, içki fabrikalarının faaliyetleri durdurulmalıdır" diye yazdı.

Akkiraz şöyle devam etti:

"Allah’ın gazap ettiği ne varsa terk edilmelidir. Allah’ın razı olduğu ne varsa, onlara da yönelmek gerekir. İslam, bulaştırmaz tedavi eder. En büyük tedbir; İslam’ı din ve düzen olarak yaşamaktır. Erdoğan ve hükümeti aldığı tedbirleri Bahçeli ve Perinçek aklıyla alırsa, bu tedbirlerin içinden cuma namazını yasaklamaktan, ilahi gazaba davetiye çıkartan büyük günahların yolunu açmaktan başka bir şey çıkmaz. Koronavirüs; bir Avrupa, batıl Batı, ırkçı emperyalizm virüsüdür. Bu virüsten ancak, 'İslam aşısı' ile kurtulmak mümkündür. Bu aşının adı, Milli Görüş’tür. Satıldığı eczane ise Saadet Eczanesi’dir. Erdoğan ve hükümeti bu aşıyı, bu eczaneden tedarik edebilir. Selam hidayete tabi olanlara."